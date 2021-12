Virgil Popescu, la Ankara: Energia, un element fundamental pentru dezvoltarea economică a țărilor din zona Mării Negre și, implicit, a regiunii sud-est europene (GALERIE FOTO)

Dezvoltarea infrastructurilor energetice are un rol crucial în găsirea soluției potrivite pentru cele trei provocări principale – securitatea energetică, schimbările climatice și prețuri adecvate pentru consumatori, a transmis ministrul Energiei, Virgil Popescu, în cadrul întâlnirii bilaterale pe care a avut-o joi la Ankara cu omologul său turc, Fatih Donmez.

„Energia reprezintă un element fundamental pentru dezvoltarea economică a țărilor din zona Mării Negre”, spune Virgil Popescu

„Astăzi mă aflu la Ankara, Turcia, unde am avut o întâlnire bilaterală cu Fatih Dönmez, ministrul Energiei și Resurselor Naturale. Am discutat despre întărirea relațiilor bilaterale dintre cele două țări, dar și despre oportunități de cooperare în domeniul energiei. Am transmis că energia reprezintă un element fundamental pentru dezvoltarea economică a ţărilor din zona Mării Negre și, implicit, a regiunii sud-est europene, iar dezvoltarea infrastructurilor energetice are un rol crucial în găsirea soluţiei potrivite pentru cele trei provocări principale: securitatea energetică, schimbările climatice şi preţuri adecvate pentru consumatori”, a scris ministrul român al Energiei, joi, pe Facebook.

Virgil Popescu spune că dialogul a fost unul „fructuos de ambele părți”. Potrivit oficialului, din delegația României au făcut parte și directorul general ROMGAZ, Aristotel Jude, și directorul general TRANSGAZ, Ion Sterian.