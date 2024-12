Zetea: PSD nu ține neapărat să dea premierul în viitoarea guvernare. Prioritatea e să existe o majoritate care să asigure stabilitate în Parlament (VIDEO)

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, a declarat marți, pentru B1 TV, că social-democrații nu țin neapărat să păstreze funcția de premier în noul Guvern, deși au obținut cel mai mare scor în alegeri, deoarece sunt conștienți că, totuși, au avut un rezultat slab și pentru că acum prioritatea este stabilitatea țării și învestirea cât mai rapidă a unui nou Guvern cu largă majoritate în Parlament.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cum vede Zetea (PSD) viitoarea guvernare

Întrebat dacă PSD ar putea intra în noul guvern fără să dea premierul, Gabriel Zetea a răspuns: „Da, există și această variantă. Nu există încrâncenare în interiorul PSD pentru a menține funcția de premier pentru un reprezentant al PSD. Tocmai pentru că, în primul rând, ne interesează care să asigure stabilitate în Parlament. Asta înseamnă să existe cât mai mulți la guvernare și, în primul rând, oameni care gândesc în ce privește direcțiile mari ale României de dezvoltare. PSD a fost în ultimii trei ani la guvernare, înțelege ideea de reformă a statului și reducere a cheltuielilor fără a crește taxele, așa cum s-a promis în ultimii ani și cum trebuie să ne ținem de cuvânt în fața mediului de afaceri, mai ales față de IMM-uri”.

Zetea: Românii ne-au taxat pentru orgoliile politice

„Sigur, PSD a obținut, chiar dacă e un scor mic pentru el, cel mai mare scor în România și ar avea posibilitatea să ceară funcția de premier. Dar trebuie întâi să avem o înțelegere pe principii și să avem compatibilitatea între partidele proeuropene care pot să formeze guvernul.

Am fost cu PNL la guvernare și după ce am guvernat bine, orgoliile politice au fost atât de mari, că am început să ne certăm și românii ne-au sancționat exact pentru această ceartă. De-a lungul timpului au existat certuri între PSD și USR. Nu știu într-o săptămână, două, trei, ca să putem să ne punem la masă și să asigurăm o guvernare coerentă”, a mai afirmat Gabriel Zetea.