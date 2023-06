A fost demarată o anchetă internă la Dinamo! Baza de date, spartă?

Clubul Dinamo a anunţat că a demarat o anchetă internă cu privire la o posibilă accesare nelegală a bazei de date. Vestea a apărut în contextul lansării de către RED & WHITE 2022 MANAGEMENT S.R.L. a proiectului de strângere de fonduri de pe SeedBlink.

Dinamo, sub semnătura președintelui Andrei Nicolescu, a trimis un mail, joi dimineață, către suporterii echipei, în care li se cere acestora să contribuie cu bani către societatea care deține pachetul majoritar la Dinamo București.

Baza de date, folosită ilegal?

Clubul din Ştefan cel Mare anunță că dacă va dovedi, după finalizarea anchetei interne, că terţi ar fi folosit în mod ilegal baza de date, clubul îşi rezervă “dreptul de a uzita de toate pârghiile legale pentru tragerea la răspundere a persoanelor responsabile”.

Iată comunicatul lui Dinamo:

"S.C. DINAMO 1948 S.A. (în reorganizare judiciară), reprezentată legal prin Vlad Iacob în calitate de Administrator Special, sub supravegherea administratorului judiciar "RTZ & Partners" SPRL, Filiala Bucureşti.

Văzând dezbaterile din spaţiul public privind o posibilă accesare nelegală a bazei de date a S.C. DINAMO 1948 S.A. în contextul lansării de RED & WHITE 2022 MANAGEMENT S.R.L. a proiectului de strângere de fonduri de pe SeedBlink, Adminisfratorul Special şi Administratorul Judiciar al Dinamo 1948 comunicăm următoarele: