Adrian Mutu, mesaj emoționant după decesul lui Sinisa Mihajlovic, fostul său antrenor de la Fiorentina

Vestea că Sinisa Mihajlovic , după o luptă de câțiva ani cu o boală cruntă, a cutremurat lumea fotbalului românesc.

Se pare că printre cei care i-au adus un omagiu fostului mare fotbalist sârb s-a numărat și Adrian Mutu.

Mesajul emoționant al lui Adrian Mutu după decesul lui Sinisa Mihajlovic

Adrian Mutu și Sinisa Mihajlovic au fost adversari într-un duel dintre Lazio și Chelsea, însă sârbul i-a fost și antrenor în perioada în care Mutu evolua în tricoul celor de la Fiorentina.

„La revedere, Sini! Odihnește-te în pace, Leule! Odihnește-te în pace! A fost o onoare să joc împotriva ta, dar și să fiu antrenat de tine!”, a scris Mutu, pe contul său de Facebook.

În cartea sa autobiografică „Revenirea din Infern”, Mutu a rememorat episodul în care a fost scuipat de Sinisa Mihajlovic, într-un meci Lazio – Chelsea 0-4, din 2003, dar și ce s-a întâmplat în momentul în care sârbul a devenit antrenorul său la Fiorentina, potrivit .

„Mă gândeam că trebuie să discutăm despre acel incident, îmi căutam cuvintele. Eram la Cortina d’Ampezzo, primele trei zile de antrenament de la venirea din vacanță. ‘Te cheamă Mister!’, mi-a spus team-managerul. ‘Du-te la el în vestiar, că e singur!’. Eram în chiloți, mi-am pus șlapii și așa am plecat. ‘Sârbul are gând de răzbunare!’, mi-am zis. ‘Dacă e să ne batem, măcar să nu mă poată apuca de tricou, să mi-l pună în cap’.

Când am intrat în vestiar, să leșin: Sinişa era tot în chiloți. ‘Mamă, și el a gândit la fel!’. M-am așezat pe partea opusă lui. ‘Mă, tu de ce ai venit în chiloți?’. ‘Dar tu de ce mă primești în chiloți?’. A spart primul gheața.

‘Nu trebuia să fac acel gest acum câțiva ani! Știu că ești preocupat, dar nu te mai agita, a fost vina mea! Ai fost isteț că m-ai provocat, iar eu laș că te-am scuipat. Am greșit și îți cer scuze, nu e cazul să o faci și tu’, mi-a zis. Am rămas prieteni și azi, la 20 de ani de la acele momente. Când am aflat că are probleme de sănătate, l-am sunat și ne-am adus aminte episodul ‘chiloți’”, a scris Adi Mutu, în cartea sa.