Analiza lui CTP după înfrângerea lui Halep la Australian Open. „Simona m-a speriat”

Cristian Tudor Popescu a analizat înfrângerea Simonei Halep la Australian Open. Fostul număr 1 WTA a pierdut în optimile Australian Open (scor 4-6, 6-3, 4-6), în fața jucătoarei Alize Cornet (61 WTA).

Partida s-a disputat într-o caniculă infernală, care a afectat-o vizibil pe Simona. Aceasta a acuzat stări de rău din cauza temperaturilor extrem de ridicate, specifice turneului.

Analistul Cristian Tudor Popescu a precizat care crede el că au fost minusurile româncei.

„Simona a avut acel moment care m-a speriat în primul set, am crezut că abandonează, sau în al doilea, nu mai știu, nu se mai ducea la minge, aproape că nu mai lovea, dădea din mâini”, a declarat CTP, conform Sport.ro.

„Am înțeles că a durut-o stomacul de la căldură, dar chiar și așa, Simona a tras de ea, am văzut ambiția de la celălalt turneu, și-a dus ambiția la capăt, s-a văzut că nu s-a simțit bine”, a continuat acesta.

În opinia analistului, adversara româncei a meritat victoria, datorită ambiției acesteia:

A new chapter…

On her 63rd main draw appearance, @alizecornet is into her FIRST Grand Slam quarterfinal. The world No.61 upsets Simona Halep 6-4 3-6 6-4.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/PwlBeFTPDA

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022