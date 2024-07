Andy Murray se retrage din tenis. Ultima competiție la care îl vom vedea pe tenismenul britanic

Andy Murray, primul jucător de care a cucerit două medalii olimpice de aur la simplu, a declarat, marți, 23 iulie, că se retrage din tenis, scrie .

Murray, considerat unul dintre din toate timpurile, a câștigat medalia de aur la Londra 2012 învingându-l pe Roger Federer în finală și și-a apărat cu succes titlul la Rio patru ani mai târziu învingându-l pe Juan Martin del Potro.

Jucătorul în vârstă de 37 de ani, care în 2013 a pus capăt unei așteptări de 77 de ani pentru un campion britanic de simplu masculin la Wimbledon și a câștigat trofeul din nou în 2016, a declarat anterior că este puțin probabil să își continue cariera după acest an.

„Am ajuns la Paris pentru ultimul meu turneu de tenis @Olympics”, a declarat Murray pe social media, alături de o fotografie cu el însuși pe podiumul de la Rio.

„Să concurez pentru Marea Britanie a fost de departe cea mai memorabilă săptămână din cariera mea și sunt extrem de mândră să o fac pentru ultima oară”.

