O jucătoare de tenis a leșinat și a fost scoasă de pe teren în scaunul cu rotile. Afecțiunea rară de care suferă (VIDEO)

Britanica Francesca Jones (24 de ani, 129 WTA) a leșinat în timpul meciului cu argentinianca Julia Riera (22 de ani, 157 WTA), partidă din cadrul turneului WTA 250 de la Bogota.

Capitala Columbiei e situată la o altitudine de 2.640 de metri, deci condițiile de joc sunt destul de dificile.

Francesca Jones s-a prăbușit pe teren și a fost scoasă într-un scaun cu rotile.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏

— Owen (@kostekcanu)