Bianca Andreescu, mesaj emoționant pentru România după eliminarea de la Roland Garros. Ce le-a transmis jucătoarea fanilor săi români

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, locul 72 WTA, al turneului de la Roland Garros, după ce pierdut cu 2-6, 4-6 în fața elvețiencei Belinda Bencic, campioana mondială de la Tokyo.

Bianca Andreescu a avut un mesaj emoționant pentru suporterii săi din România.

La finalul meciului, care a pus capăt aventurii ei la Roland Garros, jucătoarea cu origini românești, dar care reprezintă Canada, a ținut fanilor săi români.

„România este foarte mare în inima mea. Mulți din familia mea locuiesc acolo. Chiar simt iubirea și susținerea voastră, vă iubesc!”, a transmis Bianca Andreescu pentru Eurosport, vorbind în limba română.

