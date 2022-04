Bianca Andreescu revine în circuitul de tenis feminin după o pauză de şase luni. La ce turneu își va face prezența

Bianca Andreescu, locul 119 WTA, , după ce a jucat ultimul meci în luna octombrie a anului trecut, în turul trei la Indian Wells cu Anett Kontaveit, locul 7 WTA.

Jucătoarea de tenis din Canada cu origini românești va participa la turneul WTA 500 de la Stuttgart, .

„A fost un an greu pentru mine”

Bianca Andreescu, fost numărul 4 mondial, iar aceasta nu a participat la Australian Open, primul grand slam al anului, motivând că nu este pregătită psihic să revină pe teren.

„A fost un an greu pentru mine. Am petrecut mai multe săptămâni în izolare şi carantină. În plus de asta, bunica mea a petrecut mai multe săptămâni la terapie intensivă, ceea ce m-a afectat foarte tare. Uneori am simţit că purtam toată greutatea lumii pe umerii mei. Nu am putut să mă detaşez de ce se întâmpla, Vreau să-mi ofer mai mult timp să mă resetez şi să-mi revin. Drept urmare nu voi începe acest sezon în Australia”, a scris Andreescu, pe Twitter în iarnă.

Sportiva nu a trecut de turul al doilea la Australian Open, dar avea să intre din nou în lumina reflectoarelor, pentru scurt timp, la Miami Open, unde a ajuns în finală, însă a abandonat meciul din ultimul act disputat cu Ashleigh Barty din Australia, la scorul de 3-6, 0-4, deoarece .

În prezent se află sub îndrumarea lui Sven Groeneveld, antrenorul care a lucrat mult timp cu Maria Şarapova. Jucătoarea de tenis revine în competiţii cu speranţa că va reuşit să-şi îndeplinească obiectivele pe care şi le-a propus.

