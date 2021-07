Canotorii medaliați la Jocurile Olimpice, plini de entuziasm: „Am dovedit că avem...

După Ana Maria Brânză – medalie de argint la scrimă – spadă, respectiv Ancuța Bodnar și Simona Radiș – medalie de aur la canotaj, care au stabilit un nou record olimpic, echipajul de patru rame masculin, format din Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu şi Cosmin Pascari a câștigat încă o medalie, de argint.

Canotorii români își propun aurul olimpic pentru Jocurile Olimpice din 2024

După cursa excepțională, Ștefan Berariu a oferit o reacție, prin care și-a exprimat fericirea. Pentru canotorul român, a fost cea mai frumoasă zi din viață. Răsplata a venit după ce sportivii „tricolori” au dovedit că au „c***e foarte mari”, a mai declarat Berariu, plin de entuziasm.

„Chiar a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Mă bucur că am obținut această medalie. Am muncit foarte mult pentru ea. Sper ca la Paris să luăm medalia de aur.

Noi ne înțelegem din priviri, ne simțim unul pe celălalt. Știm când trebuie să atacăm. Pentru această medalie aveam speranțe, pentru că nu știi la ce să te aștepți de la noi. Suntem imprevizibili. Pentru această medalie am muncit cinci ani. Am avut o singură vacanță. A fost doar muncă și cantonament. Dar merită. Am primit multe mesaje de felicitări și contează foarte mult.

A spus (n.r- Antonio Colamonici) că suntem extraordinari. Și că avem c****e mari. Am dovedit că le avem foarte mari”, a declarat medaliatul Ștefan Berariu.