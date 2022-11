Ce a pățit un suporter la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar pentru că purta un tricou cu o statuie a lui Michelangelo 

Fanii care au călătorit în Qatar pentru Cupa Mondială impuse de țara islamică.

Un suporter britanic a încercat să intre pe stadion la meciul dintre Coreea de Sud și Ghana, luni, însă stewarzii nu l-au lăsat să pășească în interior, din cauza vestimentației pe care o purta.

Regulile stricte impuse în Qatar l-au pus în dificultate pe un suporter britanic

Se pare că englezul în vârstă de 33 de ani, a ratat startul meciului, deoarece i s-a cerut să își dea jos tricoul, pe care era o imagine cu David al lui Michelangelo, altfel nu i s-ar fi permis accesul, potrivit

„Toți se uitau la tricoul meu”, a declarat Sewell.

„Mi-au spus: Asta nu este în regulă. Eu am subliniat că este o statuie! Din fericire, odată ce directorul principal de securitate a venit la noi, și a spus că este o statuie, m-au lăsat să trec. A fost ridicol. Am ratat lovitura de începere. . Nu am fost dispus să îl predau. Nu aveau de gând să mă lase să intru cu tricoul, dar nu am vrut să-l pierd”, a povestit suporterul.

Până la urmă, bărbatului i s-a permis să își păstreze tricoul Burberry și să intre pe stadion.