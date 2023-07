Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis un mesaj de susținere pentru David Popovici: „Prețul victoriei care va veni”

David Popovici , nereușind să își apere medalia de aur obținută anul trecut.

În pofida faptului că David nu a reușit să obțină nicio medalie în finala de marți, 25 iulie, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) i-a transmis un mesaj de susținere.

Deși a excelat în primele trei lungimi de bazin, acesta nu a reușit să ajungă pe podium până la finalul cursei, fiind pe locul 4.

🚨 FIRST 🏊🏻‍♂️ MEDALS FOR 🇬🇧 AT THE 2023 WORLD CHAMPIONSHIPS 🚨 is WORLD CHAMPION & takes 🥈 in an EPIC 200m freestyle final which sees David Popovici finish fourth. What a start to the evening!

— Nick Hope – the athlete’s journalist (@NickHopeTV)