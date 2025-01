Cristiano Ronaldo va avea o monedă cu chipul său. Cum arată și cât ar putea să valoreze (FOTO)

Cristiano Ronaldo (39 de ani) va avea în Portugalia o monedă specială cu chipul său, care se va vinde cu 7,50 euro.

Moneda va avea valoarea nominală de 7 euro, referire la numărul purtat de Ronaldo în cariera sa. Ea va fi emisă în 25.000 de exemplare și va fi vândută cu 7,50 euro/bucata, notează

Un expert în domeniu a declarat pentru Sportune că moneda ar putea ajunge să valoreze peste 140.000 de euro, dat fiind că e foarte rară, va conține aur și va fi dedicată

Portugal will launch 7 Euro Coin to honour one of the Greatest Footballer Cristiano Ronaldo 🇵🇹 🐐

— Football Factly (@FootballFactly)