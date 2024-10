Critici la adresa României după meciul cu Slovacia. Străinii sunt revoltați (VIDEO)

În urma meciului disputat între România și Slovacia, străinii sunt revoltați după lovitura de la 11 metri primită de români.

România s-a calificat în optimile de finale de la Euro 2024, după ce a egalat cu Slovacia, 1-1, în ultima rundă din grupa E, conform știrileprotv.

Tricolorii au primit o lovitură de la 11 metri, după ce intrarea lui Ianis Hagi. Acesta a căzut după un fault al lui Hancko, care părea că s-ar fi produs în afara careului.

Centralul Daniel Siebert a hotărât să acorde penalty-ul pentru România, după analiza VAR.

THIS WAS GIVEN AS A PENALTY!!

Former Romania international Danut Lupu has also claimed that a draw ‘has been arranged’ before the game👀

