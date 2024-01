Cum a ajuns marele antrenor Carlo Ancelotti să stea într-un apartament de 3 camere, la parter, în Drumul Taberei

Pe Carlo Ancelotti îl cunoaște toată lumea, pentru performanțele lui sportive atât ca jucător, la Milan, dar mai ales datorită carierei sale de-a dreptul impresionante ca manager.

din lumea fotbalului, cel mai prodigios antrenor din Champions League, pe care a câștigat-o de patru ori, cu două echipe diferite, Milan și Real Madrid. De asemenea este singurul antrenor care a ajuns de cinci ori în finala competiției și unul din cei șapte care a câștigat-o atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Ce nu știe foarte multă lume e că Ancelotti, ”Don Carlo”, cum este numit în lumea fotbalului a locuit o vreme în Drumul Taberei, în București… și asta, evident pentru că se îndrăgostise de o româncă, Marina Crețu.

Cum s-au cunoscut cei doi

Provenită dintr-o familie modestă, Marina Crețu a plecat în Italia imediat după terminarea liceului, unde a început să lucreze la o emisiune TV produsă de clubul Modena. După câțiva ani, în 2004, după o partidă pe care echipa sa a disputat-o cu Milan, românca l-a cunoscut pe Carlo Ancelotti, pe atunci antrenorul ”Rossonerilor”.

”Am fost la o masă oferită de clubul Modena, după un meci cu AC Milan, și acolo am avut plăcerea și norocul să-l cunosc pe Carlo. Atunci s-a aprins scânteia din partea lui. Din partea mea, mai puțin. Eram într-o relație, aproape de final. Țin minte că am ieșit și am vorbit la telefon vreo 40 de minute.

Când m-am întors, mi-a spus Carlo: `O, dar cât ai vorbit la telefon`! Șase luni de zile am vorbit o oră-o oră și jumătate pe zi la telefon, dar nu ne-am văzut. Eu mi-am încheiat relația în care eram și… începusem să mă îndrăgostesc”, a povestit Marina Crețu, la podcast-ul ”Tare de tot, cu Viorel Grigoroiu”.

Legătura celor doi a fost doar una telefonică timp de jumătate de an, apoi au avut o primă întâlnire și ulterior au început o relație stabilă, după ce Marina Crețu ”s-a transferat” de la canalul TV al celor de la Modena la Milan Channel.

Cum a ajuns Carlo Ancelotti în Drumul Taberei din Capitală

Carlo Ancelotti vizitat de câteva ori în România, iar într-una dintre ocazii a stat chiar într-un apartament din Drumul Taberei, la parter.

”De 3 ori l-am adus în România. Nu a știut nimeni, dar la un moment dat s-a aflat și am apărut în presa din România într-un mod în care nu mi-aș fi dorit să apar. Atât timp cât am venit în țară și ne-am asumat relația… Am fost numită amantă… Mă rog, e un cuvânt des întâlnit la noi. M-a afectat foarte tare în acel moment.

L-am dus la Castelul Bran, la Casa Poporului, l-am plimbat. Am stat la o singură dată la mine acasă, apoi am mers la hotel pentru că au venit și niște prieteni de-ai lui din Italia și nu aveam loc. Eu am un apartament cu 3 camere în Drumul Taberei, am stat și acolo. Nu a comentat nimic. Stăteam la parter, într-un bloc nou. Nu l-a recunoscut nimeni”, a spus Marina Crețu, la podcast-ul ”Tare de tot cu Viorel Grigoroiu”.

Ancelotti a vizitat de mai multe ori România

Marina Crețu a povestit, la podcast-ul amintit, o întâmplare amuzantă ce l-a avut în prim-plan pe antrenorul italian.

”Ne-am dus odată la Bran și era un ospătar care știa toată echipa lui Milan și cine e Ancelotti. Ospătarul zicea: Nu, nu cred așa ceva. Seamănă, sau nu, nu este el. Până nu i-am dat permisul de conducere, nu a crezut. Îți jur. L-a luat în brațe, nu-i venea să creadă.

La vamă, când am venit cu mașina, au oprit autocarele, poze, vai, a fost nebunie. Am trecut și prin Bulgaria, aveam niște prieteni acolo.

L-am dus peste tot prin România, am stat și într-un pat care s-a rupt cu noi. Pe la Bâlea Lac era o vilă acolo și am închiriat-o și erau niște paturi acolo, mai fragile. S-a rupt patul cu noi, am dormit și așa! Ti-am zis, el e o fire foarte OK. Prietenii lui s-au cam supărat, dar el nu”, a povestit Marina Crețu, în podcastul lui Viorel Grigoroiu.

Marina Crețu: ”Pentru mine a fost foarte dureros și nu am putut să trec peste”

A trăit o viață de vis, printre unii dintre cei mai mari fotbaliști din lume, l-a cunoscut pe Silvio Berlusconi și a stat la masă cu el, s-a împrietenit cu Victoria Beckham și a călătorit în toată lumea

După o relație care a durat aproape șapte ani, Marina Crețu și Carlo Ancelotti s-au despărțit în 2011, atunci când italianul o antrena pe Chelsea.

”Nu se despărțise de Chelsea. Eu mi-am dorit foarte mult o familie. Și el și-a dorit, am rămas însărcinată, dar am pierdut sarcina, după care, în momentul în care a trebuit să facem fertilizare, a avut un incident în familie cu fosta soție și atunci a renunțat. Pentru mine asta a fost foarte dureros și nu am putut să trec peste. Așa s-a terminat relația noastră. M-a cerut în căsătorie”, a mai spus Marina Crețu.

În prezent, Marina este căsătorită cu Ionuț Lixandra, are 3 copii, iar pe singurul lor băiat îl cheamă Carlo. Este o femeie fericită și împlinită, a revenit în România, unde are mai multe afaceri. Cu Ancelotti a rămas în relații bune și, uneori, își mai trimit mesaje de felicitare.

, actuala sa soție, la trei ani după despărțirea de Mariana Crețu, în 2014.