Declarație amară a unuia dintre „tricolorii” care au schimbat soarta meciului din Elveția: „Nu știu de ce suntem un popor așa...”

Olimpiu Moruțan a intrat pe teren în minutul 57 al partidei din Elveția, în același timp cu Valentin Mihăilă, și a pasat decisiv la ambele goluri ale fotbalistului de la Parma, goluri care ne-au asigurat pe terenul celei mai puternice echipe din Grupa I a preliminariilor pentru EURO 2024.

Ce a spus Olimpiu Moruțan după remiza cu Elveția

Într-un mesaj similar cu cel transmis de marcatorul golurilor, Olimpiu Moruțan le-a cerut suporterilor să aibă mai multă încredere și să fie mai puțin critici cu jucătorii.

„Mă bucur că am contribuit la goluri și am dat două pase. Sper ca pe viitor să aveți mai multă încredere în mine și să vă bucurați tot timpul când joc. În România sunt mereu critici. Am stat un an în Italia, dar niciodată nu am fost criticat niciodată după un meci mai prost. Am jucat bine în Serie B, un campionat dificil. În România, mereu ne critică lumea. Au și dreptate, dar oamenii să fie mai mult alături de noi, să ne ajute să ne calificăm. Nu știu de ce suntem un popor așa…

Acum sperăm să învingem Israel și Kosovo, iar apoi, de ce nu, să batem și Elveția acasă. A spus lumea că rezultatul e o păcăleală? Atunci, așa să fie, o păcăleală. Noi o ținem tot așa. Vrem să facem rezultate cât mai bune și să ne calificăm la European”, a declarat Olimpiu Moruțan, după remiza cu Elveția, potrivit .