Florin Manea anunță transferul lui Radu Drăgușin: „Eram hotărâți să mergem la Tottenham, dar a venit oferta de la Bayern”

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a vorbit despre și a oferit detalii despre negocierile cu clubul londonez, dar și despre oferta lui Bayern Munchen, transmite .

Florin Manea, declarații despre transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham

Agentul a confirmat că internaționalul român va semna cu echipa din Premier League.

„Azi dimineață, la ora 8, s-a luat decizia. Noi eram hotărâți să mergem la Tottenham, dar a venit oferta de la Bayern. Și ne-am oprit în loc. Eram în drum spre aeroport. Am zis că trebuie să ne gândim bine și să evaluăm. Bayern e unul dintre cele mai mari cluburi. Nu îmi vine să cred că am refuzat Bayern.

Dar asta e decizia. Am luat-o cu Radu și familia lui. I-am anunțat pe cei de la Bayern că asta e decizia, că au venit pe ultima sută de metri și că era greu să ne schimbăm decizia. Poate pe viitor vom ajunge din nou acolo. Suntem bulversați. Să refuzi Bayern… Dar a fost ce și-au dorit Radu și familia lui. E fericit. Mergem la Tottenham!

Normal că Radu s-a gândit la oferta lui Bayern. Decizia am luat-o dimineață. E greu să ai de făcut asemenea alegere. Bayern l-a dorit insistent, dar oferta oficială a venit în ultima noapte.

Erau mai mulți bani de la Bayern, dar a zis că acesta e pasul corect în carieră. Am stat toată noaptea să ne gândim Nu am dorit deloc. Am stat să vedem care sunt plusurile și minusurile. Și Napoli și AC Milan l-au vrut. Dar el a dorit de mic să joace în Premier League”, a declarat Florin Manea la GSP Live.