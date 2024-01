Fostul antrenor al echipei naționale de fotbal a Angliei, Sven-Goran Eriksson, spune că are cancer și că în „cel mai bun caz” mai trăiește un an

Fostul antrenor al echipei de fotbal a Angliei, Sven-Goran Eriksson, spune că mai are, în „cel mai bun caz”, doar încă un an de trăit după ce . Sven-Goran Eriksson a condus și Manchester City, Benfica și Lazio într-o carieră de manager de 42 de ani.

Eriksson este sceptic în legătură cu timpul pe care-l mai are la dispoziție

Suedezul în vârstă de 75 de ani a fost primul antrenor străin care a condus Anglia și a condus echipa în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2002 și 2006 și Euro 2004.

„Voi rezista atâta timp cât voi putea”, a declarat Eriksson la Radio P1 din Suedia.

„Am o boală gravă. În cel mai bun caz mai am un an, în cel mai rău caz mai am mult mai puțin. Este imposibil să spun exact, așa că e mai bine să nu mă gândesc la asta.”

, care a avut o carieră de 42 de ani în management, a renunțat la cel mai recent rol de director sportiv la clubul suedez Karlstad în urmă cu 11 luni din cauza unor probleme de sănătate.