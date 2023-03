Gigi Becali dă cărțile pe față după demisia lui Strizu „M-a rugat să îl angajez” / Ce salariu avea fostul antrenor la FCSB

Gigi Becali a dat cărțile pe față, după ce , scor 4-1, de ieri, 2 martie. Patronul roș-albaștrilor a vorbit despre situația fostului antrenor FCSB.

Gigi Becali, despre demisia de la FCSB a lui Leo Strizu

Fostul antrenor al FCSB avea în acte un salariu de 2.000 de euro pe lună, potrivit spuselor patronului roș-albaștrilor.

După demisia lui Leo Strizu, FCSB are la dispoziție 30 de zile pentru a găsi un alt antrenor cu licență PRO.

„Uite care-i treaba. El, Strizu, m-a rugat Teia să-l angajez, că e finul lui, să-i dau un salariu și lui. Am zis bine, îl angajez și îi dau 2.000 de euro. Nu Meme e șulfă. Vă zic cum e, ca să nu se mai spună că e nu știu cum.

El, pentru că era la Academie, pentru că avea licența, să se ducă la echipa mare. Va antrena Pintilii și el să fie antrenorul, cum făceau ceilalți de opt ani. Când făceau ei, era în regulă, dacă a făcut Becali, nu a mai fost. S-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Îl înțeleg și pe el. Voi, dacă-l luați să dea interviuri, s-a crezut antrenor. El e antrenor, dar nu de FCSB. El vrea să meargă să antreneze și el, să intre în vestiar să vorbească cu jucătorii, dar el nu e. O fi de alte echipe, mai mari, dar nu e de FCSB.

M-a întrebat Meme ‘Băi, ce fac?’ I-am zis că el e acolo să ajute. El era acolo să țină locul de licență. El s-a supărat că, vezi Doamne, îl lucrează Meme. Eu am vrut să fac un bine și uite ce iese dacă faci un bine. El a vrut să lovească în mine, dar, când nu poți să lovești un leu, lovești un câine. Meme nu face altceva decât să execute ordinele”, a spus Gigi Becali pentru .

Leo Strizu a demisionat după victoria cu Petrolul: „Cred că mi-am făcut datoria”

Leo Strizu a fost angajat de vicecampioana României pentru că deține Licența Pro, însă, după plecarea lui Nicoale Dică, Pintilii pregătește echipa.

„Vreau să vă spun că am stat și m-am gândit, în această seară am luat o decizie grea pentru mine și pentru club: e ultimul meci în care voi mai colabora cu FCSB! Această decizie din motive personale îmi aparține, n-o să cadă bine nici echipei, nici clubului, dar e mai bine pentru mine”, a transmis Leo Strizu.

Cine ar putea să îl înlocuiască pe Leo Strizu

Leo Strizu a demisionat de la FSCB, după victoria cu Petrolul, iar Gigi Becali ar fi găsit deja un înlocuitor al acestuia.

Patronul roș-albaștrilor are în plan alegerea unui tehnician la care nu se aștepta nimeni, Corneliu Ionescu, care i-a fost secund lui Leo Strizu la FCSB 2.

Corneliu Ionescu are licență PRO și este pe placul patronului.