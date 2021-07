Îmbrânceli la conferința în care Ion Țiriac și-a anunțat oficial demisia de la FRT. Scandal între doi participanți: „Este o agresiune!” (VIDEO)

Ion Țiriac și-a anunțat oficial demisia de la președinția Federației Române de Tenis, însă conferința a fost marcată de un incident între doi participanți. Marius Vecerdea, reprezentantul clubului Palmira Sibiu, l-a criticat virulent pe fostul mare tenismen, iar la un moment dat un alt membru al Adunării Generale a intervenit și i-a confiscat microfonul.

„E o mare ruşine, domnule Ţiriac, să nu menţionaţi centrul regional din Sibiu, o investiţie foarte mare. Lăsaţi-mă să vorbesc, pentru că am avut aici un personaj care a vorbit 24 de minute în calitate de demisionar (n.r. – Ion Ţiriac). Lăsaţi-mă să răspund la minciunile pe care le-a debitat. Raportul de activitate nu cuprinde una dintre cele mai mari investiţii din tenis făcute din bani privaţi complet. Tenis Club Pamira este printre cluburile care plătesc cei mai mulţi bani la stat, bani care se duc, culmea, la majoritatea celor care votează aici. Este o bătaie de joc să ne chemaţi aici fără să ne trimiteţi bilanţul, fără să trimiteţi planul, fără să ne trimiteţi pe cine afiliaţi, pe cine dezafiliaţi… Ce faceţi cu federaţia asta? Nimic, zero, zero, zero… păi nu vă e ruşine?”, spunea Vecerdea, până când un alt membru al Adunării Generale Ordinare i-a luat microfonul.

Cei doi au fost despărțiți rapid.

„Vă rog frumos să-l daţi afară din sală pentru agresiunea la care am fost supus. Sau consemnaţi în procesul verbal acum. Este o agresiune”, a mai spus reprezentantul clubului Palmira Sibiu.

Marius Vecerdea a părăsit sala de ședință, revenind după câteva zeci de minute pentru a cere suspendarea ședinței, inițiativă respinsă prin vot.