Incendiu în Qatar, în proximitatea stadionului pe care joacă sâmbătă seară Argentina și Mexic (VIDEO)

Un incendiu uriaș a izbucnit lângă orașul qatarez Lusail, care sâmbătă seară va găzdui partida dintre Argentina și Mexic de la Cupa Mondială, iar fumul s-a extins către zonele destinate fanilor, transmit și .

Oficialii spun că flăcările au izbucnit la o clădire aflată în construcție de pe insula Qetaifan. Protecția civilă a reușit să localizeze incendiul și nu au fost raportate victime.

Imaginile de la fața locului arată fumul extinzându-se deasupra corturilor din zona destinată fanilor de la Cupa Mondială.

Huge Fire 🔥 near the Lusail area north of Doha, Qatar. Direction where the main stadium is located.

Firetruck on the way. 🚒

