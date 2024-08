Incident la Jocurile Olimpice de la Paris. Un spectator a fost evacuat pentru afișarea unui banner pro-Taiwan (VIDEO)

Un scandal politic a izbucnit la Jocurilor Olimpice de la Paris. Un spectator a fost evacuat din arenă în timpul competiției de badminton pentru că a afișat un banner verde cu mesajul „Taiwan”.

Agresiunea s-a petrecut vineri, în timpul unei partide în care juca taiwanezul Chou Tien-chen și a fost relatată de doi jurnaliști , care au văzut cum spectatorul a fost evacuat cu forța pe o scară, în timp ce țipa.

Acest episod a stârnit reacții puternice, inclusiv condamnări din partea Ministerului Afacerilor Externe din Taiwan, care a catalogat acțiunea ca fiind o încălcare a libertății de exprimare.

yo It’s a pity enough that, as Taiwanese, we can’t bring our national flag to the games. From what I understand, the tower that got dragged off from the audience doesn’t show the word “Taiwan”, yet it got taken away like it’s illegal to support our own country. like??

— 🤍小龍 Tortured 湯包✉️🕯️🪶 (TTPD Version) (@soupbunbun)