ITIA a distrus-o pe Halep, acum se spală pe mâini: „Noi așteptăm decizia tribunalului independent“

În puținele interviuri pe care le-a acordat, la adresa celor de la Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA). Concret, jucătoarea a acuzat forul că amână în mod repetat audierile. Care, într-un final, au avut loc, la Londra, pe 28 și 29 iunie.

Dispariția Simonei din clasamentul WTA e o consecință a tergiversării cazului de dopaj

Halep a jucat ultima dată la US Open 2022, în turul I, pe data de 29 august. Grație prezenței pe tabloul principal, la New York, ea mai avea 10 puncte. Care acum i-au fost scăzute după actualizarea ierarhiilor mondiale după US Open 2023.

Această situație, cu dispariția Simonei din clasamentul WTA după 16 ani, e o consecință a tergiversării cazului de dopaj în care e implicată sportiva din România.

Acum, „mingea“ e în terenul Sport Resolutions, tribunalul independent care ar trebui să ne dea un prim verdict în cazul Halep. Dar mulți au continuat să atace ITIA în acest dosar.

Jurnaliștii „L’Equipe“ au chestionat ITIA pe tema amânării verdictului în cazul Halep. Răspunsul primit de publicația franceză a fost preulată de Spotmedia. Pe scurt, cei de la ITIA s-au spălat pe mâini, susținând că n-au nicio vină pentru situația actuală: „Noi așteptăm decizia tribunalului independent. ITIA nu are nici cea mai mică idee despre data la care va fi dat verdictul.“ – arată .