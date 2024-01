Jose Mourinho a fost demis de la AS Roma în contextul rezultatelor slabe din acest sezon

Clubul italian AS Roma a anunțat că se desparte de antrenorul AS Roma. Decizia vine în contextul rezultatelor modeste pe care le-au înregistrat capitolinii în ultima perioadă.

Jose Mourinho a fost demis

„Drumurile lui Jose Mourinho și Roma se despart cu efect imediat, s-a încheiat”, spune cunoscutul jurnalist sportiv Fabrizio Romano într-o postare pe platforma X.

Portughezul era la al treilea sezon pe banca formației din capitala Italiei, cu care a cucerit Conference League în 2022 și în 2023.

Roma, abia pe 9 în Italia

Rezultatele lui AS Roma au fost sub așteptări în actuala stagiune. Echipa este abia pe 9 în Serie A, cu 29 de puncte după 20 de etape, și mai are mult de tras pentru a-și asigura prezența în ediția viitoare a cupelor europene.

Trupa lui Mourinho a arătat foarte bine pe teren propriu (21 de puncte din 30 posibile), însă a părut o cu totul altă echipă pe teren străin. Roma a adunat opt puncte în 10 deplasări și este abia a 15-a în campionatul italian din acest punct de vedere.