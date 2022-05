Jose Mourinho a intrat în istorie, după ce AS Roma a câștigat Conference League. Performanța unică pe care a bifat-o

Jose Mourinho (59 de ani) a intrat în istorie după ce AS Roma a câștigat Conference League. Italienii au învins-o în finală pe Feyenoord, scor 1-0.

Jose Mourinho a bifat un record unic. Este primul antrenor din lume care reușește să câștige 4 competiții europene: Liga Campionilor, Cupa UEFA (înlocuită ulterior), Europa League și Conference League, scrie .

José Mourinho is the first manager to win the UEFA Champions League, UEFA Europa League and UEFA Europa Conference League.

𝗧𝗵𝗲 𝗢𝗻𝗹𝘆 𝗢𝗻𝗲™

