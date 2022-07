Ladislau Boloni a fost și medic stomatolog la Steaua. Un fost fotbalist spune că plomba rezistă și după 36 de ani: „La stadion mi-a pus-o”

Ladislau Boloni, un antrenor de succes și unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României, a povestit că atunci când a ajuns la Steaua a cerut în mod expres un scaun de stomatologie, iar conducerea din Ghencea s-a conformat și i-a adus unul de la Spitalul Militar. Astfel, el a profesat de la tribuna a doua a stadionului, potrivit .

Ladislau Boloni a fost și medic stomatolog la Steaua. Toma Ivan: „I-am văzut pe toți fotbaliștii acolo”

Loți Boloni le-a pus plombe la Stadionul Steaua și lui Marius Lăcătuș, și lui Victor Pițurcă, dar și lui Toma Ivan, care susține că lucrarea făcută de fostul său coleg rezistă și astăzi.

„Eu am plombele, în gură, puse de Boloni, de acum 36 de ani, încă rezistă. Vă dau cuvântul meu de onoare. Din tablă din aia. Era plomba aceea din metal. La stadion mi-a pus-o. Îmi zicea: stai liniștit, îți dau un pumn în cap dacă te mai miști. Boloni a cerut aparat dentar acolo. A fost condiția de bază.

I-am văzut pe toți fotbaliștii acolo, Lăcătuș, Pițurcă. Aveam o durere, câteodată. Nu te lăsa să miști. Zicea: nu te mișca pentru că s-a mai mișcat unul și i-a ieșit acul prin falcă. Mi-a povestit cum a învățat să fie dentist. Era frate-su medic stomatolog și mergea cu frate-su prin școlile generale și îi trata pe copii”, a povestit Toma Ivan la .

Ladislau Boloni spunea în urmă cu ceva vreme că a lucrat ca dentist timp de șase ani.

„Am lucrat ca dentist timp de 6 ani, dar în paralel am fost implicat și în fotbal. Țînând cont că în fotbal am ajuns la un anumit nivel, destul de înalt, am jucat la echipa națională, am avut parte de niște facilități în meseria mea de dentist. Lucram de plăcere, oricum, salariul nu era important pentru mine.

Era vocația mea, dar e o mică ironie la mijloc: m-am pregătit pentru a fi dentist, dar când am plecat din România în Belgia a trebuit să spun stop acestei meserii, gândindu-mă că o voi relua mai târziu, ca e ceva temporar. Niciodată n-am vrut să devin antrenor de fotbal, niciodată. Iar acum nu mai sunt deloc dentist, ci antrenor!”, fostul mare internațional, în noiembrie 2017, potrivit .