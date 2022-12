Lionel Messi a avut nevoie de intervenția poliției pentru a intra în locuința din Rosario. Localnicii i-au făcut o primire de zile mari (VIDEO)

Lionel Messi a scris istorie la Cupa Mondială din Qatar, după ce Argentina a reușit să o învingă pe Franța. Ajuns la Rosario, orașul său natal, a avut nevoie de intervenția poliției pentru a intra în casă.

După petrecerea de pomină din Buenos Aires, unde au fost aproximativ patru milioane de oameni pe străzi pentru a alături de jucătorii argentinieni, Lionel Messi a zburat la Rosario, orașul său natal.

Se pare că fotbalistul lui PSG a fost așteptat de fani și în fața casei sale.

A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a elibera strada, timp în care suporterii i-au scandat numele și i-au mulțumit pentru performanța realizată cu Argentina, potrivit .

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.

🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk)