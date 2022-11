Lucian Bute își deschide sală de box. Ce planuri are

Gloria boxului tricolor (42 de ani) nu planuiește să se întoarcă prea curând în .

Sportivul vine de câteva ori pe an pentru a-și vedea familia, însă toate planurile sale sunt legate de țara sa de adopție, Canada, menționează .

„Pentru mine este o mândrie că am reușit să-mi mențin centura cinci ani de zile. Am avut 10 meciuri pentru titlul mondial, dintre care de nouă ori mi l-am apărat. Faptul că de fiecare dată tricolorul și imnul României au fost acolo, a fost o mândrie. Faptul că am reprezentat România, și boxam în Canada, reprezentam un club din Canada, mie mi-a cântat tot timpul imnul României. Pentru mine este o mândrie că sunt român” a declarat Bute pentru sursa citată.

Unde își va deschide noua sală de box

Lucian Bute, ca orice român adevărat, nu este doar un om sufletist și muncitor dar și un bun familist. În interviul acordat, a menționat că momentan se bucură de copiii săi cărora vrea să le lase mai departe beneficiile talentului său:

„În momentul de față, încerc să profit de copii mei, care sunt mici. Stau în familie. M-am retras de cinci ani, dar în viitor, da, sunt deschis să-mi deschid o sală de box care să-mi poarte numele, să pot învăța copiii ceea ce știu eu, la Montreal, unde trăiesc de 20 de ani.

Copiii s-au născut acolo. Au dublă cetățenie, canadiană și română. Vin acasă de două-trei ori pe an, vin cu drag, dar am decis împreună cu familia să rămânem acolo. Momentan, pentru următorii ani, vom rămâne acolo. Nu știu ce ne rezervă viitorul”, a declarat Lucian Bute, pentru Digi Sport.

A fost inclus în Panteonul sporturilor din Quebec

româno-canadian, Lucian Bote, a fost inclus, în această lună, în Panteonul sporturilor din Quebec, pentru performanțele realizate în cariera sa. Acesta a fost campion mondial IFB la categoria supermijlocie timp de cinci ani, ori titlul de campion, conform .

”După toată cariera mea, să fiu inclus în Panteonul sporturilor e ceva extraordinar. După ce am devenit campion mondial, în 2007, aceasta este practic cea mai importantă seară pentru mine. Asta arată că Lucian Bute a făcut ceva pentru sportul din Quebec, a marcat istoria. Este o onoare şi sunt foarte emoţionat”, a declarat Bute în cadrul ceremoniei.

”Bute, care este tatăl a doi copii, de cinci şi trei ani, visează la proiecte în lumea boxului, cum ar fi acela de a îndruma un tânăr pugilist român, de exemplu. Cu siguranţă, nimeni nu este mai potrivit pentru a arăta calea potrivită unui imigrant pentru a se integra în societatea din Quebec”, a transmis Radio Canada.