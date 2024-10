Marcel Ciolacu a dezvăluit cu ce echipă ține: Primul pahar de vin cu tata l-am băut într-un pahar cu Steaua / Una dintre bucuriile mele e că Dinamo a rămas în prima ligă

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a vorbit despre fotbalul românesc în emisiunea directorului , Ovidiu Ioanițoaia, și a dezvăluit că este fan FCSB.

Marcel Ciolacu: „Sunt fan FCSB!”

Premierul a recunoscut că este microbist.

„Sunt microbist. Sunt fan FCSB! Nu e prima oară când am spus-o. Toată familia. Tata a fost pilot militar și Armata era atunci cu Steaua. Am și acest hate luat… că Steaua este unică. Pe stadioane, de multe ori se întâmplă să fiu huiduit sau fluierat. Și când am fost la meciuri în Germania, mai erau care îmi strigau: «Să știi că Steaua-i unică!». Nu am nicio problemă cu acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu la „Prietenii lui Ovidiu”.

Întrebat cum vede scandalul dintre CSA Steaua și FCSB, liderul PSD a răspuns: „Așteptăm o decizie a instanței”.

El a rememorat o întâmplare din adolescență.

„Nu știu dacă am spus-o, primul pahar de vin, e onoare și nu-l uiți niciodată, pe care îl bei cu tatăl tău, l-am băut în pahar cu Steaua București. Aveam pahare în vitrină cu Steaua… Era ceva organizat în ceea ce privește susținerea Stelei. Să nu uităm de Champions League-ul, de Cupa câștigată de către Steaua”, a dezvăluit Marcel Ciolacu.

Ce a spus despre Dinamo și Craiova

Premierul a recunoscut că pe vremuri a ținut și cu Dinamo.

„Am ținut și cu Dinamo. Și ce erau atunci derby-urile! Una dintre bucuriile mele e că Dinamo a rămas în prima ligă. Să știți că am ținut cu… Pe cine a scos atunci Dinamo, pe Hamburg? A fost un meci colosal. Ne-am strâns cu toții. Ne uitam la televizoarele alb-negru. Și am ținut întotdeauna cu toate echipele. Cu Craiova, celebra Craiova lui Balaci”, a mai declarat Marcel Ciolacu.