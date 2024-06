Mihai Stoica despre posibilitatea ca derby-ul Rapid – FCSB să se joace pe Arena Naţională: „Trebuie să-ţi învingi demonii!”

a dezvăluit că încă nu s-a decis în privinţa stadionului de disputare al partidei, însă a declarat că îşi doreşte ca duelul să se desfăşoare în Giuleşti.

Mihai Stoica nu vrea ca derby-ul Rapid – FCSB să se joace pe Arena Naţională

Dan Şucu a anunţat că va face tot posibilul ca duelul cu FCSB să se dispute pe Arena Naţională, deoarece cererea de bilete este una imensă. Cele două rivale, primele în clasamentul Ligii 1, se vor duela în ultima etapă a sezonului regulat.

Mihai Stoica vrea ca derby-ul cu Rapid să se dispute în Giuleşti, deoarece FCSB nu a înregistrat încă nicio victorie pe stadionul rivalilor, din două meciuri disputate acolo. Acesta are încredere maximă că roş-albaştrii pot rupe „blestemul” şi îi pot învinge pe giuleşteni pe propriul teren, potrivit .

„Încă n-am primit nimic (n.r – înștiințare privind locul de disputare). Ok, jucăm oriunde, dar n-am fost anunțați deocamdată.

Vorbesc foarte serios. Prima dată, când am primit propunerea aia, d-aia am și spus că vreau să jucăm în Giulești. Ai nevoie câteodată să-ți înfrângi demonii. Am jucat două meciuri acolo, am pierdut două meciuri.”

Iniţial, derby-ul Rapid – FCSB ar fi trebuit să se dispute în Giuleşti. Cererea mare de bilete a determinat schimbarea. Dan Şucu a insistat că vrea ca şi fanii FCSB-ului să primească multe bilete şi să fie un spectacol total în tribune.