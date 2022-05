Monica Niculescu, calificare în finala turneului de la Rabat, la dublu

Perechea româno-rusă Monica Niculescu/Alexandra Panova de categorie WTA 250 de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari.

Monica Niculescu şi Alexandra Panova perechea Ingrid Gamarra Martins/Emily Webley-Smith (Brazilia/Marea Britanie), scor 6-2, 6-1, într-o oră şi patru minute.

În ultimul act, românca şi colega sa vor întâlni echipa care va câştiga meciul Eri Hozumi/Makoto Ninomiya (Japonia), cap de serie numărul 1 – Ekaterina Iaşina/Marcela Zacarias (Rusia/Mexic).

Câştigătoarele turneului vor obţine 12.000 de dolari şi 280 de puncte, iar învinsele din finală şi 180 de puncte, transmite News.ro.

Monica Niculescu enjoying herself in Rabat where she is playing doubles with Alexandra Panova this week.

