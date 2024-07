Motivul care l-a făcut pe Mbappe să nu poarte mască în semifinala dintre Franța și Spania: „Nu regret”

Kylian Mbappe a vorbit despre semifinala dintre Franța și Spania de la EURO 2023, , și a dezvăluit și motivul care l-a făcut să nu poarte mască în partida de marți seară.

Mbappe spune că se săturase să poarte mască

După fractura nazală pe care a suferit-o în primul meci al Franței la EURO 2024, cu Austria, Kylian Mbappe s-a văzut nevoit să joace cu mască în aproape fiecare meci de la turneul final din Germania. Singura excepție a fost chiar semifinala cu Spania, întrucât căpitanul „cocoșilor” spune că se săturase să o mai poarte.

„M-am săturat, nu-mi vedeam bine colegii. Am vorbit cu medicul și mi-a spus să iau decizia ca un bărbat și nu regret”, a declarat starul lui Real Madrid, potrivit , citat de .

Franța, eliminată de Spania în semifinale

Deși multă lume îi credita cu prima șansă la startul turneului, „cocoșii” au avut prestații sub așteptări, iar parcursul lor s-a încheiat marți seară, când „La Roja” i-a învins cu 2-1 și a confirmat forma fulminantă pe care o traversează.

Mbappe a încheiat Europeanul cu un gol și două pase decisive în cinci partide.

„El (n.r.- selecționerul Didier Deschamps, după meci) a spus că nu trebuie să coborâm capul, că trebuie să continuăm, că fotbalul nu este un râu lung și liniștit, și că acestea sunt capriciile fotbalului: uneori câștigi, alteori pierzi.

Am avut ambiția să fiu campion european, am avut ambiția să fac un EURO bun, Europeanul meu a fost un eșec total. Este o dezamăgire, trebuie să plecăm în vacanță. O să mă odihnesc bine, cred că am nevoie să mă întorc proaspăt când o vom lua din nou de la capăt și să facem multă pregătire”, a mai declarat Mbappe, potrivit , citat de .