Motivul real pentru care Radu Drăgușin a refuzat-o pe Bayern Munchen / Sportivul român a debutat deja la Tottenham

Radu Drăgușin, în prezent cel mai scump fotbalist din istoria României, a explicat de ce nu a ales-o pe Bayern Munchen. duminică seara în partida cu Manchester United. El a fost introdus pe teren în minutul 85.

Radu Drăgușin a devenit cel mai bine vândut jucător român din toate timpurile, după ce pentru suma de 30.000.000 de euro.

De ce a refuzat-o Radu Drăgușin pe Bayern Munchen

Sportivul român a bifat aproximativ 10 minute la primul său meci pentru Tottenham, după ce a fost introdus în minutul 85 al jocului de pe Old Trafford. El a dezvăluit de ce a refuzat propunerea celor de la Bayern Munchen, o formație care a luptat pentru câștigarea lui.

„Da, a fost alegerea corectă (n.r. dacă a refuzat-o pe Bayern). Am semnat cu Tottenham pentru că am simțit că era pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție bună și cu antrenorul. Am aflat că mă doreau de mai multă vreme și nu s-au gândit la mine doar cu o lună înaintea deschiderii ferestrei de mercato.

Am crezut cu adevărat în această echipă și am impresia că este mediul ideal să îmi continui cariera și să progresez pe acest stadion incredibil și lângă colegi minunați. Mă gândesc că echipa și băieții de aici sunt pe o traiectorie bună. Simt că alăturându-mă lor mă va ajuta foarte mult. Doar cerul e limita. Sperăm să ajungem cât mai sus în campionat”,a spus Radu Drăgușin, scrie .

Mesajul publicat de Radu Drăgușin în ziua în care a plecat de la Genoa la Tottenham

Simțindu-se dorit de Tottenham, Drăgușin a renunțat la Genoa pentru 30 de milioane de euro, dar și pentru că își dorea foarte mult să joace în Premier League.

În ziua în care a acceptat să meargă la Tottenham, Drăgușin . Radu Drăgușin a mărturisit că despărțirea este destul de grea și că „sunt momente în viața când două căi se despart”.

„Dragi genovezi,

Este greu să explic în doar câteva cuvinte o perioadă de viață care a însemnat atât de mult pentru mine. Voi încerca totuși.

Este greu să scriu atât de multe pagini emoționante deodată.

Este dificil, să uit pașii pe care i-am făcut împreună, de la visul de promovare până la aceste luni în Serie A: nu îi voi uita, de fapt îi voi purta aproape de suflet. Pentru totdeauna.

Este greu, dar sunt momente în viață când două căi se despart.

Îmi va fi dor să mă bucur pe un stadion de vis, să sar cu voi la finalul meciurilor, să mă întorc spre peluză și să simt fiorii, să glumesc pentru că mă încadrează cu camera. Îmi va fi dor de toată dragostea voastră.

Mulțumesc Genoa, mulțumesc genovezi: veți fi mereu în inima mea. Vreau să vă salut așa, cu cuvinte puține, dar sincere. Vă iubesc atât de mult”, a fost mesajul publicat de Radu Drăgușin, care după câteva momente a dispărut de pe rețeaua de socializare.