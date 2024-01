Radu Drăgușin a fost prezentat oficial la Tottenham / Când va putea debuta românul (VIDEO)

UPDATE:

Radu Drăgușin a fost prezentat spectaculos pe rețelele de socializare a celor de la Tottenham. Internaționalul român a devenit oficial jucătorul clubului londonez.

Radu has arrived 🤍

We are delighted to announce the signing of Radu Dragusin from Serie A side Genoa, subject to international clearance and a work permit ✍️

