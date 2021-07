Novak Djokovic, criză de nervi la Jocurile Olimpice. A aruncat cu racheta în tribune și a ratat și bronzul (VIDEO)

Surpriză de proporții la Jocurile Olimpice: Novak Djokovic (1 ATP) a pierdut finala mică de la Tokyo. Sârbul a avut o criză de nervi și a aruncat cu racheta în tribune.

După ce a ratat finala, în fața lui Alexander Zverev, Novak Djokovic nu a reușit să câștige nici bronzul. Pablo Carreno-Busta (11 ATP) l-a învins pe câștigătorul primelor trei titluri de Grand Slam din acest an, cu 4-6, 7-6 (8-6), 3-6.

Sârbul a avut o ieșire nervoasă în primul game al setului decisiv cu Carreno-Busta, din finala mică. După ce a ratat 5 mingi de break, Nole a aruncat cu racheta în tribune.

Djokovic just tossed his racquet into the stand. No warning. pic.twitter.com/TMCv29dCnQ

Djokovic then got a warning for this. Pablo asked how he was not given a point penalty. pic.twitter.com/0MWzeZV8Y9

— ‎‎‎‎‎ . (@Ashish__TV) July 31, 2021