Ovidiu Ioanițoaia, după eliminarea României de la EURO 2024: Nu împărtășesc ideea că am scris istorie. Naționala a oferit tot ce poate, dar a pierdut două meciuri din patru. Haideți să nu facem o sărbătoare din ceea ce nu e (VIDEO)

Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a radiografiat , miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și a spus că el nu împărtășește opiniile potrivit cărora „tricolorii” ar fi scris istorie la turneul final din Germania.

Ovidiu Ioanițoaia, pe B1 TV, după eliminarea României de la EURO 2024

Întrebat dacă este de părere că am reușit să plecăm cu ceva după acest turneu, jurnalistul a explicat: „Am reușit să plecăm cu ceva. Echipa asta a adus destulă satisfacție. Cea mai mare realizare a ei, din punctul meu de vedere, constă în readucerea publicului. Echipa și-a schimbat atitudinea și publicul a simțit asta și a reacționat imediat. Niciodată de-a lungul timpului naționala României nu s-a bucurat în străinătate de o audiență atât de numeroasă și atât de entuziastă. Lumea nu poate fi păcălită. Dacă ea a venit alături de echipa națională, înseamnă că aceasta i-a oferit ocazia și a ajuns să practice un fotbal plăcut”.

„Pe de altă parte, câștigarea grupei a fost un moment fericit, care a bucurat din nou publicul, după care însă echipa a demonstrat că aparține «generației de suflet», cum frumos a numit-o selecționerul Iordănescu, dar a demonstrat că nici nu are o valoare ca să îi permită să acceadă mai sus, să pătrundă între primele opt echipe ale Europei. Haideți să fim realiști și să ne gândim că țări mai mici decât România au reușit să câștige titlul continental, Grecia și Portugalia, cam cu jumătate din populația României, iar Danemarca, chiar cu un sfert. Noi am făcut o figură frumoasă la aceste Europene, dar eu nu împărtășesc ideea că am scris și istorie. Dacă scriam istorie, reușeam mai mult”, a adăugat Ovidiu Ioanițoaia.

Ioanițoaia: Haideți să nu facem o sărbătoare din ceea ce nu e

„Ieri a fost o victorie a Olandei pe care nu o putem contesta. A fost clar echipa mai bună. Rezultatul pare exagerat pentru că ultimele două goluri s-au marcat după minutul 80, în 83 și în 90+3, dar dacă diferența de scor ar fi fost și mai mare n-ar fi trebuit să fim surprinși. Atât poate această echipă națională. Ea a oferit tot ce poate, spre lauda ei, are o abordare și o comportare remarcabilă, dar este totuși o echipă care a pierdut două meciuri din patru. Haideți să păstrăm măsura și, mă rog, să nu facem o sărbătoare din ceea ce nu e! A fost lumea mulțumită, dar cel puțin eu, dar cred că și alții ne așteptam la mai mult de la această echipă națională”, a mai spus Ovidiu Ioanițoaia.