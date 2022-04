Prima reacție a Simonei Halep după victoria categorică de la Madrid: „Am știut ce trebuie să fac”

Simona Halep s-a impus, joi la prânz, cu 6-2, 6-3 în fața sportivei din China Shuai Zhang, iar la finalul partidei Simona a vorbit despre primul ei succes din ”era Patrick Mouratoglou”.

”Am rămas concentrată, agresivă, am fost puternică pe picioare, am știut ce trebuie să fac. A fost un meci bun din punctul meu de vedere și am jucat bine. Asta, în condițiile în care a fost primul meci din turneu ș în condițiile în care nu am jucat în ultima lună”, a spus Simona Halep.

„Nu mă uit doar la rezultat”

Simona Halep a trecut fără emoții de Shuai Zhang, scor 6-2, 6-3 , la primul meci oficial la care francezul Patrick Mouratoglou s-a aflat în loja sa.

Nu mă uit doar la rezultat, vreau să mă uit la cum evoluează jocul meu Întotdeauna voi avea senzații minunate jucând la Madrid, atmosfera a fost deosebită”, a mai declarat Simona Halep la finalul partidei.

Simona Halep locul 20 mondial în tenisul feminin, e în turul doi la Madrid. Dubla campioană a turneului din capitala Spaniei a impresionat la primul meci disputat sub comanda lui Patrick Mouratoglou și s-a impus după o oră și 10 minute de joc.

Fostul lider mondial a debutat azi la , în compania chinezoaicei Shuai Zhang, 40 WTA, cu care avea un bilanț de egalitate, 2-2 în cele patru partide jucate până acum.

Fanii Simonei din lumea întreagă erau curioși să vadă cum va arăta jocul româncei sub comanda noului antrenor Patrick Mouratoglou.

Halep , astfel că victoria reușită în fața lui Zhang este cu atât mai valoroasă. Simona va da peste Paula Badosa sau Veronika Kudermetova în faza următoare.

Shuai Zhang a fost copleșită deseori de intensitatea loviturilor Simonei, iar , după doar 29 de minute, scor 6-2.