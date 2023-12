Revoltă la Santos după prima retrogradare din istoria clubului la care a jucat marele Pele (VIDEO)

Santos, echipa la care au jucat fotbaliști ca Pele și Neymar, a retrogradat din prima divizie a Braziliei, în noaptea de miercuri spre joi, într-o premieră negativă în cei peste 111 ani de existență.

Santos a pierdut acasă cu Fortaleza, scor 1-2, și a ratat șansa de a se salva de la retrogradare. Pentru legendarul club al Braziliei este prima cădere de pe prima scenă în 111 ani.

Înființat pe 14 aprilie 1912, Santos FC este clubul care l-a dat lumii pe legendarul Pele. Cel mai mare fotbalist din istoria Braziliei a jucat acolo din 1956, de la vârsta de 15 ani, și până în 1975.

Au mai retrogradat din prima divizie Goias, Coritiba și America MG.

Efervescenții suporteri ai lui Santos au reacționat violent la retrogradarea echipei favorite și au făcut haos pe străzile orașului, acolo unde au incediat mașini sau au vandalizat spații comerciale.

Absolute despair as Santos are relegated to the Brasileirão Série B for the first time in club history. 😢

Cars and buses were set on fire outside the stadium as Santos, who gave the world Pele and Neymar, were relegated to Brazil’s Serie B for the first time in their history.

— Sam Street (@samstreetwrites)