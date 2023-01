Ronaldo poate juca din nou în Champions League / A fost dezvaluită clauza secretă din contractul cu Al Nassr

Cristiano Ronaldo (37 de ani) . Fotbalistul a fost prezentat de saudiții de la Al-Nassr. După lunga telenovelă în lumea sportului, plecarea de la Manchester United, Ronaldo a semnat cu Al-Nassr.

În urma unei clauze din prezentul contract semnat de superstarul portughez, acesta va putea juca din nou în Champions League

Contractul dintre Cristiano Ronaldo și Al Nassr conține o clauză care nu a fost prezentată încă de la început publicului. Potrivit clauzei, Ronaldo ar putea fi împrumutat sezonul viitor la Newcastle dacă formația din Premier League se califică în Champions League.

Acest lucru ar fi posibil, întrucât ambele formații sunt deținute de același fond de investiții, conform .

🚨 There is a clause in Cristiano Ronaldo’s contract at Al-Nassr that means if Newcastle qualify for the Champions League, he can go on loan there as they are owned by the Saudi Arabian Public Investment Fund. 🇸🇦

