Selecționerul Olandei, verdic despre România înaintea optimilor de finală: „O luăm în serios”

Selecționerul Olandei Ronald Koeman a vorbit despre provocările pe care le impune meciul cu România din optimile de finală de la Euro 2024.

Ronald Koeman afirmă că meciul cu „tricolorii” trebuie luat în serios de jucătorii săi pentru a nu avea parte de vreo surpriză ca în meciul cu Austria.

„A fost o săptămână lungă, aș fi preferat să fie o pauză mai scurtă. Cred că 7 zile de pauză între ultimul meci din grupă și cel cu România sunt multe.

Dar am avut multe timp să revedem meciurile, să facem o analiză și să vedem ce greșeli am făcut. Poate în unele meciuri s-a văzut că nu am avut destulă energie sau că nu am fost suficient de agresivi.

Am analizat totul, jucătorul și staff-ul au înțeles ce trebuie făcut. Am continuat munca și trebuie să fie mai buni. După meciul cu Austria am încercat să facem ca echipa să fie mai compactă, să lase mai puțin spațiu și să pună mai multă presiune în atac”, a declarat Ronald Koeman la conferința premergătoare meciului cu România, potrivit

Ronald Koeman a avut cuvinte de laudă la adresa naționalei de fotbal a României, precizând că tricolorii vor fi luați în serios:

„O luăm în serios pe România! Foarte serios! Știu la ce ne putem aștepta. Trebuie să fim mai buni decât la meciul contra Austriei”, a adăugat selecționerul Olandei.