Simona Halep a fost nominalizată la titlul de lovitura anului de către WTA. Este vorba despre o lovitură din meciul cu Gabriela Ruse, de la Transylvania Open, câştigat, scor 6-1, 6-2, în primul tur.

Halep este nominalizată alături de Iga Swiatek, Conny Perrin, Camila Giorgi şi Magda Linette. Voturile pot fi date pe site-ul WTA. Simona Halep va participa împreună cu Martina Hingis la un eveniment demonstrativ ce va avea loc în decembrie, în Johannesburg, pe 18 și 19 decembrie, arată gsp.ro

Simona Halep nu a avut cel mai prolific an. Aceasta s-a accidentat și nu a reușit să câștige niciun titlu WTA, iar aceasta a coborât până pe locul 20 WTA.

„Ei bine… 2021 a fost hmmmm, greu de descris. Sinceră să fiu, a fost un an care m-a provocat mult. Chiar de la început am simțit o mare durere în inimă, fiindcă ne-am pierdut pe cineva foarte apropiat, pe mătușa mea. Era o femeie puternică, o persoană specială, care mereu va fi în inimile noastre.”, a declarat Simona Halep pe Facebook.

