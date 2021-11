Simona Halep a vorbit deschis despre decesul ce a făcut-o să sufere foarte mult

Simona Halep a avut parte de zile extrem de bune în 2021, dar și de momente dramatice care au marcat-o. Tenismena s-a căsătorit cu Toni Iuruc și era în culmea fericirii, însă a traversat și un moment mai puțin plăcut. Un deces a făcut-o pe sportivă să sufere extrem demult, așa că recent a vorbit deschis despre clipele pline de durere.

Sportiva a povestit cum un eveniment, petrecut în acest an marcat de bucurii, a tulburat-o și a întristat-o profund. O persoană extrem de apropiată Simonei a decedat în 2021, motiv pentru care tenismena spune că „2021 este un an greu de descris”.

Decesul care a făcut-o să sufere pe Simona Halep

Constănțeanca era extrem de apropiată de mătușa ei din partea tatălui, iar femeia s-a stins din viață anul acesta, moment care a făcut-o să sufere extrem de mult.

„Ei bine… 2021 ai fost hmmmm, greu de descris. Sincer să fiu, a fost un an incredibil de provocator. Chiar înainte de a o începe am suferit o durere imensă în inimile noastre ca familie pentru că am pierdut una dintre rudele noastre foarte apropiate, sora tatălui meu, mătuşa mea.

A fost o persoană puternică, specială şi va fi mereu în inimile şi minţile noastre. A fost cel mai greu moment pentru mine şi mi-a luat ceva timp să accept asta, dar am înţeles până la urmă că asta e viaţa şi că trebuie să depăşim durerea de inimă şi să rămânem puternici. Am fost epuizat emoţional o perioadă lungă de timp şi apoi am început să sufăr nişte răni mici până când a venit cea mare, accidentarea gambei la Roma”, a scris Simona Halep pe contul său de Facebook.

Drama traversată de sportivă în 2021

Deși pentru toată lumea viața Simonei Halep ar putea părea un basm, lumea sportului este plină de provocări și mai ales de urcușuri și coborâșuri. Tenismena a povestit cât de tare a afectat-o accidentarea de la Roma, iar apoi problemele de sănătate și turneele pe care l-a ratat.

Halep s-a confruntat și ea, ca mulți alți oameni, cu o neîncredere și mai ales cu teama că ar putea să nu mai revină niciodată la același nivel la care se afla în tenis.

„Nu am ştiut cum să o gestionez pentru că nu m-am mai confruntat cu aşa ceva înainte. Dorinţa mea de a juca a fost uriaşă, dar nu am putut juca câteva luni şi a trebuit să ratez iubitul meu Roland Garros şi nu am reuşit să-mi apăr titlul la Wimbledon.

Am început să mă lupt cu încredere şi să mă întreb dacă aş putea reveni unde eram, dacă aş putea avea încredere în corpul meu că va rezista. Pe repede înainte în acest moment şi lucrul de care sunt cel mai mândru după toate aceste probe, este că astăzi sunt încrezător că voi juca din nou bine şi, cu muncă grea, voi crea alte momente grozave pe teren. Anul acesta nu a început bine, dar s-a terminat într-un mod pozitiv şi sunt încântat de ceea ce urmează.

Cei dragi, mereu aproape de sportivă

Mulţumesc lui Darren că a fost alături de mine în aceste momente grele. Mulţumesc lui Daniel pentru că a fost mereu alături. Mulţumesc noului meu antrenor Adrian pentru că a revenit şi mi-a adus lumina încrederii şi zâmbetul pe teren. Mulţumesc fiziosului meu (medicina sportului cinetic) pentru că au grijă de mine de fiecare dată. Mulţumesc familiei mele pentru că m-a sprijinit indiferent de situaţie. Mulţumesc prietenilor mei foarte apropiaţi pentru că au fost mereu alături. Mulţumesc soţului meu pentru că există în viaţa mea. 2022, abia aştept să te cunosc, dar acum vacanţă, te rog”, a scris Simona Halep pe contul ei de Facebook.