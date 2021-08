Simona Halep s-a retras din turneul de la Cincinnati, în urma unei accidentări la picior: Ar fi prea riscant să joc

Simona Halep s-a retras din tuerneul WTA 1.000, de la Cincinnati (SUA), în urma unei accidentări. Româna s-a retras chiar înaintea meciului din runda a doua, pe care urma să îl aibă cu Jessica Pegula.

Meciul fusese programat miercuri, dar românca a suferit o mica rupture musculară la piciorul drept.

Halep a necesitat înrijiri medicale și în primul tur de la Cincinnati, în setul al doilea al meciului cu poloneza Magda Linette, meci pe care l-a și câștigat.

Din cauza unei accidentări suferit la turneul de la Roma, din luna mai, Halep a ratat și turneul de la Roland Garros şi Wimbledon, dar și Jocurile Olimpice.

Românca a anunțat vestea tristă pe contul său de Twitter, precizând că problema de la piciorul drept a fost descoperită în urma unei radiografii.

„Din nefericire, o scanare efectuată în cursul dimineţii a arătat că am o mică ruptură musculară la aductorul drept şi în consecinţă ar fi prea riscant să joc”, a scris Simona Halep pe contul său de Twitter, înaintea meciului cu Jessica Pegula.

Simona Halep, în vârstă de 29 de ani, a coborât pe locul 13 în WTA, după ce a ratat trei luni din circuit, în urma accidentării de la Roma.

Unfortunately, a scan this morning showed that I have a small tear in my right adductor and therefore it would be too risky for me to play tonight. I will rest up and do everything I can to be ready for the @usopen 🙏🏻

To the fans in Cincy, it was beautiful to see you again ❤️ pic.twitter.com/MaLAl4PQPe

— Simona Halep (@Simona_Halep) August 18, 2021