Simona Halep, eliminată de la Australian Open 2022. Cum a decurs meciul cu Alize Cornet (VIDEO)

Simona Halep (15 WTA) a fost eliminată de la Australian Open, în optimile competiției, de către Alize Cornet (61 WTA).

Primul set a fost adjudecat de franțuzoaică, 6-4. În cel de-al doilea, românca a părut că revine în meci. A făcut 6-3 în setul secund Cornet. Setul decisiv a fost destul de strâns. Simona a fost aproape să facă 5-5, dar Cornet a încheiat meciul după o eroare a Simonei. Astfel, jucătoarea din Franța a închis setul 3 cu 6-4.

Always a fighter 💪@Simona_Halep rattles off five straight games to force the decider with Cornet, claiming the second set 6-3. #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/O5p8vVVWj4

