Simona Halep, start cu dreptul la US Open: Ce șanse are să câștige trofeul

Simona Halep a debutat cu dreptul la US Open 2021, după ce a reușit să o învingă pe Camila Giorgi în primul tur. Sportiva noastră a lăsat în urmă problemele medicale și a oferit o prestație solidă în fața unei jucătoare în formă.

Sportiva noastră s-a impus în primul tur cu 6-4, 7-6, la capătul unui meci în care a fost mai solidă în momentele cheie. În special serviciul sportivei noastre a mers foarte bine și îi dă motive de optimism pentru partidele următoare.

Deși vine după o perioadă dificilă, în care a acuzat probleme medicale, Simona a arătat bine și din punct de vedere fizic. Iar acest lucru îi dă încredere că poate avea un parcurs de durată la US Open.

De altfel, șansele Simonei Halep de a deveni campioană au crescut. Conform cotelor publicate de 888sport, Simona este acum a cincea favorită. Jucătoarea din Constanța are cota 17.00 și este întrecută doar de Ashleigh Barty (cota 4.50), Naomi Osaka (cota 5.50), Aryna Sabalenka (cota 13.00) și Iga Swiatek (cota 16.00).

Mats Wilander, impresionat de serviciul Simonei Halep

Capitolul la care Simona a impresionat cel mai mult în partida cu Camila Giorgi a fost serviciul. Ea a reușit 6 ași și a avut un procentaj al punctelor câștigate cu primul serviciu de 80%.

Cifre impresionante pentru Simona, mai ales că vorbim despre un capitol la care nu excela în trecut.

Iar progresul Simonei a fost remarcat și de fostul mare tenismen suedez Mats Wilander. „Nu am văzut-o niciodată să servească atât de bine”, a spus Wilander la postul Eurosport.

De asemenea, și Simona a vorbit despre progresul făcut din acest punct de vedere. „Am lucrat foarte mult la serviciu, iar acum am mai multă încredere dacă servesc bine”, a afirmat Simona.

„Am servit bine și la precedentele turnee și simt că am progresat. Am muncit mult în pauza pe care am făcut-o, când nu puteam să mă mișc din cauza problemelor la picior. Sunt fericită că văd progresul și că pot să câștig unele puncte cu ușurință datorită serviciului. E ceva ce mi-am dorit de mulți ani, dar acum pot spune că în sfârșit mă simt mai puternică”, a explicat Simona într-o conferință de presă.

Ce i-au recomandat fizioterapeuții Simonei Halep

Simona Halep se simte bine din punct de vedere fizic, motiv pentru care a încercat să se antreneze fără acea fașă de protecție de la gambă.

Totuși, durerile au revenit, iar fizioterapeuții de la US Open i-au recomandat să nu o mai dea jos la antrenamente și meciuri.

„Acum câteva zile m-am antrenat fără bandaj timp de aproximativ jumătate de oră și am resimțit din nou dureri. Poate că este și ceva mental, dar am o leziune acolo. Fizioterapeuții m-au sfătuit să păstrez bandajul și voi juca în continuare cu el.

A fost cea mai grea accidentare dintre cele de până acum, nu știam cum să mă descurc. Am forțat să joc la Wimbledon în acele două săptămâni și apoi a trebuit să stau alte patru săptămâni din cauza asta”, a spus Simona Halep.

2021, un an dificil pentru Simona Halep

2021 a fost cu siguranță cel mai dificil an din cariera Simonei Halep, fiind marcat de multe probleme medicale.

Sportiva noastră a început sezonul la Melbourne, unde a fost învinsă în sferturile de Ekaterina Alexandrova. Tot în sferturi s-a oprit și la Australian Open, după un eșec în fața Serenei Williams.

S-a retras ulterior de la Doha și Dubai și a revenit pe teren la Miami. După un singur succes a fost însă nevoită să abandoneze din nou competiția.

Revenirea s-a produs pe zgură, în luna aprilie, la Stuttgart, dar aici a fost învinsă în semifinale de Aryna Sabalenka.

Totul părea că decurge bine pentru Simona, care a concurat și la Madrid, unde a fost învinsă în optimi de Elise Mertens. A urmat turneul de la Roma din luna mai, în care s-a accidentat grav în timpul partidei cu Angelique Kerber.

A fost nevoită să stea departe de teren timp de trei luni, perioadă în care s-a retras și de la Roland Garros și Wimbledon. De asemenea, nu a putut să ia startul nici la Jocurile Olimpice, în condițiile în care declarase că o medalie reprezintă obiectivul său principal din acest an.

După 3 luni de pauză, Simona s-a întors pe teren la Montreal, unde a fost învinsă în primul meci de Danielle Collins. La Cincinnati a câștigat în primul tur contra Magdei Linette, dar apoi s-a retras din nou din cauza problemelor medicale. A revenit la US Open, unde are așteptări mari, mai ales că fizic se simte bine.