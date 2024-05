Transformarea Simonei Halep. Cum arăta sportivă la 16 ani

este emblema tenisului feminin din România, dar puțini își mai aduc aminte de cum arăta sportiva în adolescență. În mediul online au apărut imagini de când a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cum arăta Halep la 16 ani

are 32 de ani și are în palmaresul ei foarte multe premii importante, precum cele de la Roland Garros și Wimbledon în 2018 și 2019, conform

În adolescență, când tenismena avea 16 ani, în 2008, a fost invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, la scurt timp după ce a câștigat în fața româncei Elena Bogdan.

Cele două au jucat în finala turnelui de Grand Slam de la Paris, iar marele premiu a fost câștigat de Halep.

În aceea vreme, sportiva era blondă și arăta diferit față de cum o știm noi. Era mi subțire, dar și-a păstrat optimismul și seninătatea.

A povestit experiența de la Paris

Sportiva i-a povesit prezentatorului de la Pro TV experința de la Paris și ce sacrificii a făcut pentru a ajunge la acel nivel.

„Am lăsat trofeul acasă, în vitrina cu trofee de la Constanța. E cel mai important de când am început tenisul. Am muncit 12 ani pentru asta. Am avut o petrecere duminică seara, m-am dus la antidoping și imediat la avion.

Eram cam murdară de zgură, transpirată, dar a trebuit să merg așa pentru că altfel pierdeam avionul”, a spus Halep, la aceea vreme, în show-ul de la Pro TV.