Una dintre cele mai mari gimnaste acuză șefii sportului românesc că au ignorat-o la Paris: „M-am trezit fără niciun bilet, fără nicio acreditare, fără nimic” (VIDEO)

Ecaterina Szabo, una dintre cele mai mari campioane de gimnastică ale României, cu nu mai puțin de 4 medalii de aur câștigate la Jocurile Olimpice din 1984, acuză șefii sportului românesc că a ignorat-o complet în contextul Olimpiadei de la Paris.

Marea campioană, acum în vârstă de 56 de ani, a spus pentru Radioul Public că nu a primit nicio invitație, bilet sau acreditare de la oficialii români, deși locuiește lângă Paris.

Ea a spus că a văzut finalele la gimnastică ale româncelor cu mare eforturi, cu bilete primite cadou de la prieteni sau de la copiii ei.

”Locuiesc la Clermont-Ferrand, la 3 ore și 20 de Paris. Am încercat și încerc pe propriiile mele puteri să particip la Jocuri. V-o spun foarte deschis, am avut promisiuni și de acasă și din Franța și m-am trezit fără niciun bilet, fără nicio acreditare, fără nimic. Deci la gimnastică am fost fiindcă o prietenă mi-a făcut o invitație și vreau să vă spun că mă duc la finala pe aparate datorită copiilor mei care mi-au făcut cadou, pentru cei 40 de ani ai mei de la Olimpiadă două bilete pentru gimnastică. Este dureros!”, scriu cei de .