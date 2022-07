Vasile Miriuță se retrage din lumea fotbalului: „Mi s-a făcut scârbă”

Vasile Miriuță este unul dintre cei mai renumiți antrenori din lumea sportului românesc. Tehnicianul are 53 de ani și colaborează cu echipa Minaur Baia Mare.

Vasile Miriuță se retrage

Celebrul antrenor planifică să-și încheie cariera, după ultimele experiențe pe care le-a avut. Tehnicianul a dezvăluit că a primit ofertă de a reveni în Liga 1, însă Bărbatul nu dorește să mai revină pe bancă.

„Vă dau cuvântul meu de onoare, am avut o ofertă de la o echipă de prima ligă, dar nu mai vreau să antrenez. Mi s-a făcut scârbă. Am pus suflet şi la Sibiu, am pus peste tot, dar nu mai vreau, gata, sunt scârbit”, a remarcat Vasile Miriuţă, potrivit Pro Arena, citat de .

Vasile Miriuță, dezamăgit de Sibiu

Potrivit sursei citate, antrenorul a colaborat cu mai multe echipe, printre care: Energie Cottbus U19, Energie Cottbus II, Ceahlăul Piatra Neamț, CFR Cluj, ETO Gyor, ASA Târgu Mureș, Energie Cottbus, Concordia Chiajna, Dinamo, Hermannstadt, Kisvarda și Minaur.

”Nu am dorit să mai fiu antrenor și cred că a fost alegerea cea mai bună, să fiu director tehnic. Dacă voiam să fiu antrenor, nu numai la Dinamo, puteam să fiu și acum o lună, și acum două luni, că am avut oferte de la două echipe din Liga 1 și două din Liga 2.

Am fost scârbit de ceea ce s-a întâmplat la Sibiu, , și am zis că iau o pauză. Claudiu Rotar era patron când eram acolo”, a explicat Vasile Miriuță, acum ceva timp, la emisiunea Liga Digisport.