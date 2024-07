Vlad Stancu, depistat cu COVID-19 cu trei zile înaintea probei de la Jocurile Olimpice: „Am stat două-trei zile la pat, n-am mâncat deloc, doar am băut apă”

Vlad Stancu, înotător român în vârstă de 18 ani, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu COVID-19 chiar în zilele premergătoare Jocurilor Olimpice de la Paris, ceea ce i-a afectat pregătirea și i-a redus șansele în seriile desfășurate luni, potrivit .

Vlad Stancu, diagnosticat recent cu COVID-19

Vlad Stancu a concurat luni în seriile probei olimpice de 800 m liber, dar . Sportivul legitimat la CSA Steaua a încheiat cursa la 32 de secunde după cel mai rapid înotător din prima serie, Felix Auboeck, și nu a reușit să se claseze între primii opt.

Românul a dezvăluit că recent a fost diagnosticat cu COVID-19, iar boala i-a afectat pregătirea.

„Acum 3 zile m-au depistat cu COVID. Am stat la pat 2-3 zile, n-am mâncat deloc, doar am băut apă. Am stat foarte mult să mă gândesc dacă să renunț, dar nu s-a putut. Sunt foarte trist, dar nu am ce face. E o arenă spectaculoasă, cu un public superb. Păcat că nu am putut să performez pe măsură, sunt foarte supărat”, a declarat Vlad Stancu.

Speră să își revină până la proba de 1.500 m liber

Pe 3 august, de la 12:42, se vor desfășura și seriile probei olimpice de 1.500 metri liber.

„Sper să-mi revin până la proba de 1.500 de metri. Respirator și muscular sunt la pământ. Dacă înotam probe de 100 sau 200 de metri ar fi fost mai bine, dar cum înot probe de 8, respectiv 15 minute, sunt foarte afectat respirator și muscular”, a mai spus Vlad Stancu.