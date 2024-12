Furt masiv de oi în comuna Sinești, Iași: 140 de animale au dispărut în toiul nopții

Un furt spectaculos a avut loc în comuna Sinești din Iași, unde hoții au reușit să sustragă 140 de oi de la o stână aflată sub paza unui singur cioban.

Incidentul a avut loc în mijlocul nopții, iar proprietarii stânei estimează pagubele la peste 100.000 de lei, potrivit .

Jaf de proporții într-o comună din Iași

Proprietarii stânei sunt convinși că hoții au acționat cu informații precise, având în vedere circumstanțele furtului. În plus, oamenii tem că animalele au fost deja sacrificate pentru mesele de Crăciun, ceea ce adâncește și mai mult disperarea lor.

Din totalul de 440 de oi, 140 au fost furate din stână în mijlocul nopții.

Ciobanul care le păzea afirmă că nu a auzit niciun zgomot și nici câinii nu s-au făcut auziți: „N-am auzit, doamnă, am fost obosit, am dormit. Când m-am trezit, pe la 4:30, nu mai era nicio oaie. Am fugit desculț după ele, am găsit jumătate aici, sus, la pădure. Cu vreo 2 seri înainte m-am mai încercat, mi-au tăiat ațele de la poartă. Aici a fost o bandă, 4-5”.

140 de oi furate din stână, pagubă de 100.000 de lei

Oile furate, toate tinere și din rasa cap negru, au dispărut fără urmă. Proprietarul estimează că paguba depășește 100.000 de lei.

„Paguba de anul ăsta nu se mai recuperează, foarte greu”, a declarat proprietarul pentru sursa menționată.